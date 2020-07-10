Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Проработать проект строительства автодороги Набережные Челны — Екатеринбург Министерству транспорта России поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 10 июля на совещании о строительстве автодороги «Европа — Западный Китай».

Премьер-министр также поручил министру транспорта Евгению Дитриху представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. Мишустин добавил, что это позволит замкнуть международный коридор «Европа — Западный Китай».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что существующей транспортной инфраструктуры недостаточно для роста товарооборота со странами СНГ и Китаем.

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