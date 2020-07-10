Бишкек, , 15:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии обсуждает с российскими коллегами возможность налаживания поставок в республику лекарства от коронавируса. Об этом на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, речь идет о первом российском препарате прямого действия от коронавируса — «Авифавире».

»На прошлой неделе вопрос о поставках обсуждался с делегацией представителей Роспотребнадзора и научно-исследовательского института им. Бакулева. Наши экспертно-консультативные группы рассматривают такую возможность», — уточнила Акматова.

ИА REGNUM напоминает, что Министерство здравоохранения России 25 июня 2020 года официально одобрило применение препарата «Авифавир» для лечения от коронавируса.