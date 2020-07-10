Вашингтон, , 15:14 — REGNUM За последние сутки на территории США было выявлено свыше 63 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране было зафиксировано 63 247 заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 3 118 168.

Также сообщается, что за этот же период от COVID-19 в США скончались свыше 900 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало составлять 133 291.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране свыше 969 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 193 и стало составлять 64604.