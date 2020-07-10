Сызрань, Самарская область, , 15:12 — REGNUM Новое оборудование для детского отделения получила Сызранская городская больница №2 по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом 10 июля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, это медучреждение уже получило девять единиц медицинского оборудования, которое введено в эксплуатацию.

По словам врача-эндоскописта больницы Павла Литвина, в конце июня медучреждение получило эндоскопическую систему 2020 года выпуска, которая уже активно используется. Он отметил, что теперь стало намного удобнее проводить диагностику желудочно-кишечного тракта, поскольку появилась возможность увеличить изображение. Кроме этого, ребятишки легче переносят данную процедуру, поскольку данное оборудование можно назвать щадящим. Помимо этого, обследуемые участки можно записать на флэш-карту, а потом с коллегами обсудить спорные вопросы.

По словам главного врача Сызранской городской больницы№2 Равиля Гусейнова, медучреждение также получило аппарат УЗИ и два рефрактометра.

Сообщается, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 39 учреждений региона, которые лечат детей, получат 88 единиц медицинского оборудования.

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