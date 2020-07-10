Бишкек, , 15:08 — REGNUM За сутки в Киргизии зарегистрировано 511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 80 приходится на медицинских работников. Об этом сегодня, 10 июля, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Более половину новых случаев заражения приходится на столицу республики, где коронавирус за последние сутки диагностирован у 260 человек.

Всего с марта 2020 года по республике зафиксировано 9 358 случаев заражения коронавирусом. В том числе 1 450 случаев среди медиков.

За прошедшие сутки в Киргизии зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19». Всего в республике зафиксировано 122 смерти от коронавируса.

Также в Киргизии за сутки от внебольничной пневмонии умерли 40 человек. В том числе в столице страны — 26. Всего с марта 2020 года от внебольничной пневмонии в республике скончались 350 человек.