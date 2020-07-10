Москва, 10 июля 2020, 15:07 — REGNUM Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийства бизнесменов, намерена обжаловать решение об аресте подозреваемого, сообщает 10 июля РИА Новости.
«Да, мы будем обжаловать решение», — заявил защитник.
Напомним, ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте губернатора до 9 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, Фургалу предъявлены обвинения в организации и покушения на убийства бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах.