Москва, , 15:06 — REGNUM На сегодняшний день в РФ нет ведомства, которое бы целенаправленно боролось с ложными новостями, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артём Кирьянов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя свою инициативу создать в РФ министерство пропаганды.

«Я слежу за текущей повесткой. На сегодняшний день у нас огромное количество фейков, ложных новостей, прямого обмана, прямых вбросов. Но никто не согласился с этой идеей. Все пишущие сказали, что я, наверное, не очень адекватен, так как даже в советское время у нас не было такого министерства. Ключевое отличие сегодняшнего дня в том, что у нас нет единого органа, который бы занимался расшивкой провокационных и сложных сюжетов. Почему государство не занимается этим целенаправленно?» — сказал Кирьянов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов заявил, что в России нет необходимости создания Министерства пропаганды.

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