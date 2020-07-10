Москва, 10 июля 2020, 15:06 — REGNUM На сегодняшний день в РФ нет ведомства, которое бы целенаправленно боролось с ложными новостями, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артём Кирьянов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя свою инициативу создать в РФ министерство пропаганды.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов заявил, что в России нет необходимости создания Министерства пропаганды.
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