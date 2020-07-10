Владикавказ, , 15:05 — REGNUM В Северной Осетии пострадали от действий мошенника семеро граждан. Находясь в колонии, осужденный обманывал их, заставляя переводить ему на счет различные денежные суммы.

Представляясь своим жертвам сотрудником правоохранительных органов, который может помочь якобы попавшему в трудную ситуацию родственнику, злоумышленник предлагал перевести денежную сумму, размеры которой составляли от 50 до 155 тыс. рублей. Уголовник звонил с различных номеров телефонов, называл реальные имена и фамилии родственников потерпевших, что заставляло их поверить в его обман.

В результате мошенничества 41-летний заключенный исправительной колонии №1 города Тюмени обманул жителей Северной Осетии на 700 тысяч рублей, чем, вероятно, увеличил свой срок пребывания в местах не столь отдаленных.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.