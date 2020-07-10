Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM Около 40 медицинских учреждений Свердловской области перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Андрей Цветков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики.

Указанные учреждения принимают не только больных с диагнозом COVID-19, но и с пневмониями.

«Этим и объясняется высокая загрузка наших так называемых респираторных госпиталей», — уточнил министр.

Такое распределение позволяет сохранять другие медучреждения «чистыми», чтобы туда не заносили коронавирус, добавил Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 15 343 случаев заражения коронавирусом.