Стокгольм, , 09:34 — REGNUM Многие иностранные наблюдатели подвергли сомнению или раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Однако в одной области Швеция считается страной, которая добилась наибольших успехов, а именно — в предоставлении дошкольного и школьного образования для детей младшего возраста. Об этом 10 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что с приходом весны этого года пандемия коронавирусной инфекции начала развиваться на большей части Европы. Многие правительства пошли на беспрецедентные меры безопасности и установили такие карантинные ограничения, как запрет на выход из дома без необходимости, комендантский час и введение режима чрезвычайной ситуации. Однако власти Швеции не последовали общему примеру и ограничились лишь рекомендациями.

В то же время в Швеции были запрещены все массовые публичные мероприятия, количество участников которых превысило бы 50 человек. В стране были также закрыты гимназии, колледжи, университеты и старшие классы. Однако детские сады и классы для учащихся младших возрастов в Швеции продолжили свою работу, в соответствии с рекомендациями Агентства общественного здравоохранения. Таким образом, дети могли получать образование, а их процесс воспитания не прерывался.

В свою очередь омбудсмен Швеции по правам детей Элизабет Далин считает, что такое решение полностью оправдало себя, и Швеция показала всему миру, что дети являются одним из важных приоритетов национальной политики. Она прокомментировала работу системы образования в условиях пандемии коронавируса:

«Школа является важным местом, и не в последнюю очередь для тех детей, которые находятся в уязвимом положении, потому что школа может быть для них передышкой от других трудностей в их жизни… Нас много спрашивают, действительно ли учителя хотели работать в школе и отправляли ли родители своих детей в школу. Многим очень любопытно, как мы справились с предоставление школьного образования в Швеции, и я думаю, что это очень позитивно».