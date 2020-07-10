Эребру, Швеция, , 15:07 — REGNUM Согласно, данным Шведской ассоциации работников сферы здравоохранения, половина инфицированного коронавирусом медицинского персонала в регионе Эребру работала с зараженными пациентами. Таким образом, на территории всей Швеции данный регион считается наиболее опасным для работы медиков. Об этом 10 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Так, по состоянию на 5 июня в регионе Эребру было зарегистрировано 220 случаев заболевания COVID-19 среди медицинского персонала. Из них 112 медиков работали в одном из отделений для лечений пациентов с COVID-19 или имели непосредственный контакт с пациентом, у которого впоследствии было обнаружено заболевание.

«Среди работающих на машинах скорой помощи медиков, которые имели наибольшую защиту, пока что мало инфицированных. Среди медсестер, условия работы которых достаточно безопасны, до сих пор не выявлено ни одного случая. Безусловно, я считаю, что есть определенная связь между работой в отделении для лечения больных COVID-19 и фактом заболевания COVID-19 среди медиков», — представитель Шведской ассоциации работников сферы здравоохранения Карин Нурден Перссон.