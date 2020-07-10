Москва, 10 июля 2020, 15:01 — REGNUM Любые послабления карантинного режима, на которые идут власти РФ, во Всемирной организации здравоохранения воспринимают как прецедент, считает врач-инфекционист Георгий Викулов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, которая сказала, что «в России проживают 145 млн человек» и что рост числа заражённых коронавирусом в некоторых регионах стал результатом несоблюдения мер самоизоляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович заявила, что любое путешествие или поездка по стране сопряжены с риском заражения какой-либо инфекцией.