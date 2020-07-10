Москва, , 15:01 — REGNUM Любые послабления карантинного режима, на которые идут власти РФ, во Всемирной организации здравоохранения воспринимают как прецедент, считает врач-инфекционист Георгий Викулов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, которая сказала, что «в России проживают 145 млн человек» и что рост числа заражённых коронавирусом в некоторых регионах стал результатом несоблюдения мер самоизоляции.

«Очень странно, что Мелита Вуйнович считает, что у нас 145 млн населения. У нас 147 млн населения! — удивился Викулов. — Куда делись два миллиона человек? Вообще же ВОЗ всегда достаточно осторожно высказывается и чаще всего даже преувеличивает то, что происходит. Изначально были прогнозы апокалиптического масштаба относительно COVID-19. Теперь любые послабления, которые возникают в России, воспринимаются как прецедент. Но у нас разные ситуации. Одно дело — московский регион, и иное дело — другие регионы. Регионы достигли плато на месяц позже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович заявила, что любое путешествие или поездка по стране сопряжены с риском заражения какой-либо инфекцией.