Ставрополь, , 15:03 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен на Ставрополье до 23 июля 2020 года включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, 11 июня на Ставрополье стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом режим повышенной готовности в крае ранее был продлен «до особого распоряжения».

По состоянию на 11:00 10 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 5975 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровел в регионе 3771 носитель инфекции, 114 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

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