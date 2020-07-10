Москва, , 14:58 — REGNUM Общественники давно ждали инициативу об ограничении внесудебного порядка отобрания детей из семьи. Уровень защищенности и ребенка, и родителей станет гораздо выше, заявила корреспонденту ИА REGNUM секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.

«Потому что, согласно новому законопроекту, судебная защита позволяет быстро разобрать ситуацию с изъятием ребенка из семьи, вникнуть в нее и принять правильное решение.

Сейчас такое решение лежит на плечах органов опеки, и, конечно, не обладая достаточными компетенциями, им сложно решать подобные проблемы.

В новом законопроекте кроме органов опеки задействованы органы внутренних дел и прокуратуры. Это поможет соблюсти закон и избежать перекосов, которые подчас наблюдаются на практике при изъятии детей из семей в экстренных случаях.

Общественники полностью поддерживают данный законопроект и будут смотреть за тем, как будет происходить правоприменение.

Задача законопроекта о защите семьи сводится к тому, чтобы ребенок всё-таки по возможности остался в семье. Это важно, чтобы не было произвольного административного решения об изъятии. Новый законопроект — большое достижение нашего правопорядка. Все очень давно его ждали.

Справедливости ради хочу отметить, что в Кодексе о браке и семье 1969 года была судебная процедура изъятия детей. Удивительно, почему в начале 90-х годов ее заменили на процедуру органов опеки.

То есть теперь мы снова вернулись к справедливому отношению к родителю. Должно быть взвешенное отношение к ситуации, а его может обеспечить только суд.

Когда в законе используются оценочные конструкции, например непосредственная угроза жизни ребенка, то оценить ситуацию с точки зрения закона может только суд, как профессиональный юрисдикционный орган. Только суд может понять, есть ли угроза здоровью ребенка или нет.

Самое главное, что это решение будет оперативно — в течение 24 часов. Я, в свою очередь, предложила сократить срок рассмотрения до 8 часов. Например, мера пресечения по уголовному делу составляет 8 часов.

Мне кажется, что жизнь ребенка — наиболее важное благо, чем свобода взрослого человека. Поэтому можно было бы установить срок покороче», — высказала свое мнение Лидия Михеева.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесен в Госдуму. Предполагается ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи.

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