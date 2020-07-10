Стокгольм, , 15:33 — REGNUM Плохие языковые навыки персонала в Швеции, работающего в сфере ухода и лечения пожилых людей, способствовали проблемам коммуникации во время пандемии коронавируса, что в свою очередь стало одной из причин повышенной смертности. Несмотря на то, что в Инспекции по охране здоровья знают о проблеме, в ведомстве проигнорировали исследование последствий недостаточного знания шведского языка среди медперсонала. Стоит отметить, что при упоминании лица с недостаточным уровнем владения шведским языком слово «иммигрант» или «беженец» не употребляется, однако не может не подразумеваться, исходя из контекста. Об этом 10 июля сообщила газета Fria Tider.

По данным журналистов, в Инспекции по охране здоровья о данной проблеме имеют четкое представление, так как в ведомстве неоднократно подчеркивали связь между языковыми навыками персонала и качеством оказываемой помощи. Несмотря на это, в ведомстве не включили проблему коммуникации в качестве одного из пунктов в свое исследование по оценке качества оказания медицинской помощи во время пандемии коронавируса. Однако журналисты, ознакомившиеся с результатами исследования, отмечают, что в отчете отчетливо видно, как некоторые руководители медицинских или иных учреждений, занятых в сфере здравоохранения, сообщили о проблемах «языковой коммуникации».

Попытки установления связи между недостаточной языковой компетенцией все же предпринимались. Так, в конце июня в ходе расследования, проведенного муниципальными властями Эскильстуны, расположенной в центре Швеции, выяснилось, что сотрудники медперсонала, для которых, согласно содержанию отчета властей, «шведский не является родным языком», были одной из главных причин повышенной смертности среди постояльцев в одном из домов престарелых. О данном факте ранее сообщала газета Aftonbladet.