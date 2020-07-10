Минск, , 14:57 — REGNUM Общее число выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 193 и стало составлять 64 604. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 64 604 человека с положительным тестом на … (коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались три пациента и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 454.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в стране 54 254 пациента вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что за все время эпидемии в стране было проведено 1 111 614 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 592 и превысило 31 тысячу.