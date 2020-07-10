Киншаса, , 15:28 — REGNUM По меньшей мере один человек был убит, многие были арестованы в ходе разгона акций протеста в нескольких городах по всей Демократической Республике Конго (ДР Конго), включая столицу, страны, Киншасу. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, сотрудники полиции разогнали демонстрации с применением слезоточивого газа.

Сторонники президента Феликса Чисекеди выступили против запрета на проведение демонстраций, введенного с целью остановить распространение коронавируса. Также протестующие собрались, чтобы осудить предлагаемую кандидатуру нового главы избирательной комиссии ДР Конго.

Они утверждают, что экс-президент страны Жозеф Кабила пытается заручиться союзником, отвечающим за ход избирательного процесса в стране. С момента ухода в отставку 18 месяцев назад Кабила остается чрезвычайно влиятельным политиком в ДР Конго, поскольку члены его партии занимают подавляющее большинство мест в парламенте и большинство должностей в правительстве.