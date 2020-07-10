Белгород, , 14:53 — REGNUM В Белгородской области 10 июля подтверждено 40 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 5038 положительных тестов. За весь период наблюдения 4436 человек были выписаны после выздоровления, в том числе 81 — за последние сутки.

Согласно федеральным данным, скончались 42 человека, а по информации областного штаба умерли 48 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области откроются кафе и рестораны