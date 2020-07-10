Ижевск, , 14:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 июля проведено 151 030 исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Был исследован биоматериал от 141 080 жителей республики.

За минувшие сутки проведено 2379 исследований, пробы взяты у 2257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июля в Удмуртии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 1701 случая.

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