Челябинск, , 14:43 — REGNUM В Челябинской области из-за жары приостановлен ремонт автомобильных дорог. Региональный миндортранс направил подрядчикам рекомендации воздержаться от укладки асфальтобетоннной смеси, сообщили журналистам в ведомстве.

Речь идёт о региональных дорогах. Рекомендация касается тех участков, где ремонт проводится без остановки движения транспорта, и будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале отмечается аномальная жара. 9 июля в Екатеринбурге был установлен температурный рекорд.