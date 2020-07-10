Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В Екатеринбурге не будут ограничивать численность людей, принимающих участие в крестном ходе. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Екатеринбургской епархии, настоятель Храма-на-крови протоиерей Максим Миняйло.

«Мы не собираемся ограничивать количество участников, ожидаем всех желающих», — сказал протоиерей.

В епархии согласились соблюдать санитарные требования: обеспечить пришедших граждан масками, питьевой водой, держать безопасную дистанцию. А у лиц, находящихся на церковной службе, даже будут измерять температуру.

Тем не менее, далеко не все участники могут согласиться носить маску и соблюдать дистанцию, признал Миняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ведут переговоры с епархией, чтобы минимизировать риски при проведении фестиваля «Царские дни», в рамках которого и проходит крестный ход.

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