Москва, , 14:43 — REGNUM Россия с её результатами борьбы с COVID-19 как гость в горле у очень многих политиков, которые привыкли считать Россию империей зла, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович о том, что есть вероятность того, что в России придётся вновь вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Россия с её результатами борьбы с COVID-19 как гость в горле у очень многих политиков, которые привыкли считать Россию империей зла и делать соответствующие выводы. И та ситуация, которая сейчас складывается в России, тот определённый итог, с которым мы пришли, является наилучшей рекламой России, чем всё что было раньше», — сказал Калашников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Вуйнович, вероятность возвращения карантинных мер будет существовать до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство от COVID-19.

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