Архангельск, , 14:42 — REGNUM Самому молодому пациенту, скончавшемуся в Архангельской области от COVID-19 было 30 лет. Об этом на брифинге, отвечая на вопрос ИА REGNUM, заявила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Елена Байдакова.

В числе жертв COVID-19 также оказался пациент 49 лет, четверо пациентов в возрасте 50−56 лет и 36 человек старше 65 лет.

«У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые, эндокринные и заболевания дыхательной системы», — уточнила Байдакова.

Напомним, в Архангельской области скончались 86 человек, от COVID-19 умерли 42 человека.