Волгоград, , 14:42 — REGNUM В Волгоградской области 10 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 7240 носителей вируса. Лечение проходят 3357 пациентов, в том числе 170 детей. С подозрением на вирус госпитализированы 1975 человек.

Выписаны 3836 человек, 47 пациентов скончались.

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