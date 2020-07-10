Москва, , 14:43 — REGNUM По решению Басманного суда Москвы под стражу был взят губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в убийствах в начале 2000-х годов. Об этом 10 июля сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил постановление судья Артур Карпов.

Фургал арестован на два месяца по делу об убийствах бизнесменов.

Напомним, производством по уголовному делу Сергея Фургала занимается следователь по особо важным делам Юрий Буртовой, который расследовал дела в отношении бывших акционеров ЮКОСа.

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