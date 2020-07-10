Москва, , 14:43 — REGNUM Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, информировали ли следователи Кремль о разработках по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом Песков сообщил 10 июля журналистам.

Представителя Кремля спросили, сообщали ли следственные органы администрации президента о том, что работают над делом Фургала. Песков признался, что не располагает такой информацией и не может ответить на этот вопрос.

Он также прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о «тотальной коррпуции» по всей стране. Это серьёзные обвинения, которые нужно подкреплять, заявил Песков.

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