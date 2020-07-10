Самара, , 14:53 — REGNUM АО «Самарский Электромеханический Завод» передал Клиникам СамГМУ аппарат для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, физиотерапевтический электромагнитный аппарат «РАНЕТ» изготовили специалисты этого предприятия. Генеральный директор АО «Самарский Электромеханический Завод» Василий Мухин и ректор СамГМУ профессор РАН Александр Колсанов подписали соглашение о безвозмездной передаче Клиникам СамГМУ этого аппарата.

По словам ректора СамГМУ, данный аппарат воздействует на легочную ткань, улучшает кровоток и восстанавливает колотеральное кровообращение. Ведь известно, что одной из проблем COVID-19 является тромбоз сосудов.

По слова профессора, данный аппарат будет опробован в лечении пациентов с COVID-19. После этого будет дано заключение о его эффективности. Профессор надеется, что затем можно будет наладить его выпуск и поставлять не только в медучреждения Самарской области, но и России.

По словам Василия Мухина, аппарат хорошо зарекомендовал себя в лечении пневмоний, именно поэтому его решено было передать в Клиники СамГМУ.

Отмечается, что аппарату «РАНЕТ» присвоили региональную символику «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области».

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманской области будут давать бесплатные лекарства всем заболевшим ОРВИ