Москва, , 14:37 — REGNUM Минус первый этаж терминала «А» московского аэропорта «Внуково» возобновил работу. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее минус первый этаж терминала «А» был закрыт из-за сложной эпидемиологической ситуации и маленького количества пассажиров. В сообщении уточняется, что на подземном уровне терминала расположена железнодорожная станция, куда приходят скоростные электропоезда «Аэроэкспресс».

Пресс-служба добавила, что теперь проще добраться до терминала «А» будет не только пассажирам «Аэроэкспресса», но и тем, кто использует наземный общественный транспорт. У входа в подземный переход, который ведет сразу на минус первый этаж терминала, находится остановка городских маршрутов 32, 128, 611 и 911.