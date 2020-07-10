Пермь, , 14:36 — REGNUM В Перми проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки, сообщает СУ СКР по Прикамью.

По данным ведомства, ребенок пропал днем 7 июля. Девочка гуляла во дворе дома в микрорайоне «Бахаревка». Когда мать вечером вышла во двор, то не обнаружила своей дочери.

В ночь на 8 июля о пропаже ребенка было подано заявление в правоохранительные органы. Девочку нашли этой же ночью. Как оказалась, ребенок находился в гостях у своей подруги в соседнем доме.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следователь обратиться в контролирующие органы, в компетенцию которых входит рассмотрение вопроса о взятии семьи, где потерялся ребёнок на контроль. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СКР по региону.