Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» принял 6,2 тыс. соотечественников, которые прибыли вывозными рейсами из-за границы за время пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в аэропорту.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

С 25 марта по 6 июля «Пулково» обслужил на прилет и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира. Всего за это время в Петербурге обслужили почти 15 тыс. пассажиров специальных рейсов.

Граждане РФ возвращались в Петербург из Австрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Казахстана, Катара, Кипра, КНР, Кубы, Киргизии, Мальдив, ОАЭ, Молдавии, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Франции и Японии.

При этом из России за то же время эвакуировались более 8,5 тыс. иностранцев через «Пулково».

В аэропорту работает оперативный штаб по сотрудничеству авиакомпаний, чиновников, правоохранителей и Роспотребнадзора по теме COVID-19. В международном секторе «Пулково» выделена специальная зона для представителей Роспотребнадзора. Вывозные рейсы обслуживают около 30 сотрудников «Пулково». Персонал, как уверяют в аэропорту, полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты — респираторами, перчатками, очками, защитными костюмами, средствами для обработки, антисептиками и салфетками.

В местах общего аэропорта уже установили дозаторы с антисептиком для рук, усилили режим уборки помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Воздух в терминале обеззараживают с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

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