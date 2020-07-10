, 14:54 — REGNUM В Грузии коронавирус выявили у выпускницы, которая принимала участие в Единых национальных экзаменах. Об этом 10 июля рассказал на брифинге глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Он сообщил, что медики накануне обследовали круг родственников женщины, у которой выявили коронавирус. В результате положительный тест на SARS-CoV-2 был у девушки, которая 7 июля сдавала с остальными выпускниками экзамены. Ее поместили в медицинское учреждение. Жалоб на здоровье у пациентки нет.

«У нас была экстренная консультация с экзаменационным центром, были приняты все меры для превенции распространения инфекции, чтобы дать возможность абитуриентам, которые сдавали экзаменационные тесты вместе с ней, продолжить экзамены», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, в Грузии на экзаменах принимаются меры для того, чтобы препятствовать на них распространению коронавируса.