Мурманск, , 14:28 — REGNUM В Мурманской области будут бесплатно выдавать противовирусные медикаменты всем пациентам с ОРВИ — в последнее время в регионе зафиксирован ощутимый рост простудных заболеваний. При этом угроза распространения коронавируса не спадает, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе.

«Правительством Мурманской области принято решение выдавать лекарства всем пациентам, которым поставлен диагноз ОРВИ. Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо. В ближайшее время будут закуплены лекарства и сформирован необходимый запас», — уточнили в штабе.

Напомним, ранее в Мурманской области уже была введена практика обеспечения противовирусными препаратами пациентов с подтверждённым коронавирусом при лечении на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области было выявлено 173 новых случаев заболевания COVID-19.

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