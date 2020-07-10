Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM В Свердловской области за 9 июля стало известно о смерти десяти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Теперь количество умерших от COVID-19 достигло 154. Число людей с коронавирусом, скончавшихся о других причин, неизвестно. Также в регионе не раскрывают пол и возраст умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Среднем Урале обнаружили 275 новых носителей коронавируса.

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