Архангельск, , 14:23 — REGNUM В Архангельской области диагноз «внебольничная пневмония» стоит у 5040 человек, 1711 из них — жители областного центра. Об этом на брифинге с журналистами заявила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данные по ОРВИ выглядят еще более впечатляюще: в Архангельске зарегистрирован 58 321 случай заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, по области — более 200 тысяч случаев.

Глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев предположил, что рост регистрируемых случаев может быть связан с «коронанастороженностью» населения:

«Вспомните себя, когда у вас в прошлом году был насморк, небольшой кашель, даже температура, даже сильный кашель. Вспомните своих коллег, которые ходили, и был такой термин — «переболеть, перенести на ногах». Сегодня ОРВИ практически никто не переносит на ногах. При малейшем насморке, кашле, потере обоняния, сухости в горле люди сразу же бегут в поликлинику, сразу же вызывают врачей», — заявил Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Архангельской области не называют число зараженных коронавирусом сотрудников.