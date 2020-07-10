Архангельск, 10 июля 2020, 14:23 — REGNUM В Архангельской области диагноз «внебольничная пневмония» стоит у 5040 человек, 1711 из них — жители областного центра. Об этом на брифинге с журналистами заявила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Елена Байдакова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Данные по ОРВИ выглядят еще более впечатляюще: в Архангельске зарегистрирован 58 321 случай заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, по области — более 200 тысяч случаев.
Глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев предположил, что рост регистрируемых случаев может быть связан с «коронанастороженностью» населения:
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Архангельской области не называют число зараженных коронавирусом сотрудников.