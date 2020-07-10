Оренбург, , 14:22 — REGNUM В Оренбургской области с 11 по 15 июля ожидается аномальная жара. Отклонение от среднесуточной климатической нормы составит 9 °C и более, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

В Оренбурге 10 июля днем в тени температура воздуха составляет 36−37°С. Люди стараются по возможности находится в жаркое время возле водоемов. На пляжах на берегу Урала ближе к вечеру количество отдыхающих увеличивается.

Согласно метеопрогнозу, 11 июля преимущественно на западе региона ожидается гроза. Воздух прогреется до +39°С.

ГУ МЧС по Оренбуржью напоминают гражданам, что в жару нельзя оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.