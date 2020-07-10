Москва, , 14:28 — REGNUM Возможность отмены «дня тишины» перед выборами не обсуждается российским руководством. Об этом заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о возможном отказе от запрета на агитацию, связанном с тем, что перед голосованием по поправкам к Конституции «дня тишины» не было. Никаких обсуждений такого варианта не ведётся, подчеркнул Песков.

Перед голосованием по поправкам «дня тишины» не было, так как оно не носило характер конкурентного. Если же говорить о едином дне голосования, то там конкуренты есть, пояснил он.

Ранее сообщения о возможном отмене «дня тишины» и других изменениях, связанных с выборами, появились в СМИ.

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