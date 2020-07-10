Киев, , 14:19 — REGNUM В столице Украины, Киеве, динамика распространения коронавирусной болезни является «неутешительной», заявил на брифинге 10 июля мэр города Виталий Кличко.

Кличко отметил, что он «не хочет никого пугать», но ситуация в столице Украины в настоящий момент не из простых.

«Можем снова мы все вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого», — призвал он.

По словам мэра, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, власть вернет строгие ограничения, в том числе, и в работе общественного транспорта.

Кличко посетовал, что в городе ослабили карантин, поскольку власти понимают, что бизнесу надо функционировать, а людям зарабатывать, но жители и гости столицы не соблюдают карантинные правила.

ИА REGNUM напоминает, что Киев традиционно входит в число лидеров среди регионов Украины по заболеваемостью коронавирусом. За последние сутки в городе зарегистрированы 118 новых заболевших COVID-19, и это наибольшая заболеваемость по стране. Всего в столице Украины зарегистрировано 5990 подтвержденных случаев коронавируса. Медики отмечают, что коронавирусом в Киеве болеет много детей — за последние 4 недели заболели 183 ребенка.