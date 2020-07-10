Магас, , 14:13 — REGNUM В Ингушетии с начала 2020 года появились на свет 3938 детей. Большинство новорожденных — 2015 человек — мальчики. Число родившихся девочек составило 1923, пишет интернет-газета «Ингушетия».

В числе родившихся в первом полугодии 2020 года 31 двойня и одна тройня. По данным пресс-службы ЗАГСа, самыми популярными мужскими именами стали Мухаммад, Ибрагим и Ислам. Девочек чаще всего называли Хадиджа, Амина, Хава.

За прошедшие полгода в Ингушетии умерли 850 человек. Количество заключенных браков составило 804, 110 семейных пар расторгли браки.

Напомним, в 2019 году Ингушетия стала лидером по росту рождаемости и по показателю естественного прироста населения. Жителей Ингушетии стало больше на 6512 человек или на 13%. При этом в регионе отмечен самый низкий уровень смертности среди субъектов РФ — на каждую тысячу населения за год умерли всего два человека.