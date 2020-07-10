Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:13 — REGNUM Один из собственников котельных в микрорайоне Чкаловский и в поселке Молодежный города Переславля-Залесского в Ярославской области написал жалобу в ЦИК на имя Эллы Памфиловой с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в двух районах города. Причиной этого называется незаконная подача газа на котельные Чкаловского и Молодежного накануне голосования. По мнению заявителя подача газа была сделана исключительно для повышения явки и результатов голосования.

В конце мая 2020 года Переславская межрайонная прокуратура выявила множественные нарушения требований безопасности на котельных Переславля-Залесского, что является препятствием заключения договора на поставку газа, работа котельных была приостановлена.

Однако 25 июня 2020 года подача топлива на котельные микрорайона Чкаловский и поселка Молодежный была возобновлена. Глава Переславля Валерий Астраханцев в этот день заявил, что договор с Газпромом подписан, горячая вода вернется в дома жителей. Так и произошло.

Заявление Астраханцева подтвердили, но с оговорками, в Газпроме:

«В настоящее время согласно заявлению Администрации городского округа Переславля-Залесского поставка газа на котельную возобновлена для проведения мероприятий по подготовке систем газо-теплоснабжения микрорайона Чкаловский к осенне-зимнему отопительному сезону 2020−2021 годов согласно регламенту мероприятий в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В дальнейшем вопрос по поставке газа на котельную будет решаться исходя из правовых оснований».

9 июля на домах жителей Чкаловского микрорайона Переславля появились объявления от управляющих компаний о том, что в связи с прекращением подачи газа на котельную горячая вода будет отсутствовать с 11 июля 2020 года. Сроки возобновления горячего водоснабжения не определены.

Жители многострадальных микрорайонов города подозревают, что горячую воду включили исключительно на время общероссийского голосования, а договор, про который рассказал Валерий Астраханцев, является не полноценным договором на поставку газа, а временным. Это и стало причиной обращения в ЦИК.

Кроме этого, генеральный директор ООО «ТЭСК» Михаил Бондаренко направил соответствующие жалобы в Ростехнадзор и в Генеральную прокуратуру.