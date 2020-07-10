Москва, , 14:15 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отверг причастность к убийствам, в организации которых его обвиняют. Об этом сообщил защитник губернатора Борис Кожемякин, передаёт 10 июля ТАСС.

«Мой подзащитный в суде заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что в задержании Фургала нет политической составляющей, защита рассматривает дело как уголовное. Кожемякин напомнил также, что ранее Фургал работал врачом и давал клятву Гиппократа, а потому не мог лишить кого-то жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургалу предъявили обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

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