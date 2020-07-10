Бухарест, , 14:12 — REGNUM Общее количество выявленных в Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 592 и превысило 31 тысячу. Об этом 10 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтвержден 31 381 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 13 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов возросло до 1 847.

При этом отмечается, что в настоящее время в Румынии свыше 22,8 тысячи пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на американской авиабазе Мисава, расположенной в северной префектуре Аомори, были выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом.