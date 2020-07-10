Махачкала, , 14:11 — REGNUM Более 200 тыс. тестов на COVID-19 провели в Дагестане по состоянию на 10 июля. С начала пандемии в республике выявлено почти 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«На 10 июля по Республике Дагестан 8374 подтвержденных положительных результата заражения коронавирусом (+ 47 человек за сутки). <…> Проведено в республике 202 533 исследований (тестов)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, выздоровел в Дагестане 6571 человек с COVID-19, или более 78,4% от общего числа заразившихся. Умерли в республике 407 пациентов с подтвержденным диагнозом. Почти 1,6 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

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