Архангельск, , 14:07 — REGNUM Архангельский штаб по коронавирусу исключил из ежедневных сводок общее число заболевших с начала эпидемии. Как пояснил на брифинге глава штаба Артем Вахрушев, трансляция этих сведений создает нагнетание обстановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда мы говорим, что у нас заболело порядка семи тысяч человек, у человека представление такое (и наверное, это выгодно с определенных позиций — нагнетание ситуации), что семь тысяч человек на ИВЛ, мы закрыли стадионы и дворцы спорта, тысячи людей лежат на кислороде. Это не так. У нас есть свыше трех тысяч человек поправившихся, у нас есть люди, которые бессимптомно переносят — это более 50%, есть те, кто переносят в легкой форме. На мой взгляд, правильнее и разумнее показывать по категориям: «болеют», «болеют амбулаторно», «поправились», «умерли». Тогда более правильное восприятие возникает у потребителя информации», — заявил Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 июля, общее число зараженных коронавирусом в Архангельской области с начала эпидемии выросло до 6759, из них 3685 уже здоровы. На лечении находятся 2977. В регионе скончались 86 пациентов с новым коронавирусом, 42 — от COVID-19.