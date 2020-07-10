Оренбург, , 14:06 — REGNUM В центре Оренбурга завершились работы по демонтажу знаменитого долгостроя. Об этом в Instagram группа компаний «Лист».

»Сегодня знаменательный день для ООО «ЛистПромСтрой» и для всего Оренбурга! Сегодня завершились работы по разбору недостроя на ул. Советской», — проинформировал подрядчик.

Напомним, работы по ликвидации многоэтажки начались в начале августа 2019 года. Планировалось, что здание разберут до 1 ноября. Однако в заявленные сроки подрядчик не уложился. Впоследствии был заявлено, что к 9 Мая 2020 года от высотки останется только первый этаж.

Добавим, строительство многоэтажного здания на ул. Советской началось в 1974 году. В 2005 году было принято решение о демонтаже долгостроя, но у шестнадцатиэтажки убрали только четыре этажа.

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