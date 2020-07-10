Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM Некоторые мероприятия в рамках фестиваля «Царские дни» пройдёт в онлайн-режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В частности, с помощью интернет-подключения можно будет ознакомиться с музыкальными вечерами, лекциями, конференциями. Будут проведены в дистанционном формате и часть экскурсий, проводимых парком «Россия — Моя история» (Екатеринбург).

Часть мероприятий пройдёт и в традиционном формате с соблюдением ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль начнётся уже с 12 июля 2020 года.

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