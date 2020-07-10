Владимир, , 14:00 — REGNUM Во Владимирской области 10 июля подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них случаев выявлено в Муроме, пять — во Владимире, по четыре — в Петушках и Коврове, по три — в Вязниках, Юрьеве-Польском, Кольчугино, Александрове и Судогде, по два — в Меленках, Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному — в Камешково, Гороховце и Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 4829 носителей вируса: 857 — во Владимире, 740 — в Гусь-Хрустальном, 575 — в Петушках, 410 — в Муроме, 380 — в Александрове, 348 — в Коврове, 286 — в Собинке, 242 — в Вязниках, 208 — в Юрьеве-Польском, 166 — в Кольчугино, 143 — в Судогде, 124 — в Киржаче, 100 — в Меленках, 81 — в Суздале, 68 — в Камешково, 40 — в Радужном, 34 — в Красной Горбатке, 27 — в Гороховце.

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