Подольск, Московская область, , 13:59 — REGNUM В Московской области рабочие подсыпают песок в пляжных зонах водоёма «Южный» Подольского городского округа. Об этом сообщается в группе округа в соцсети «ВКонтакте».

"В Подольске продолжается благоустройство территории водоема «Южный», — говорится в информации.

Работы проводит МБУ «Подольский комбинат благоустройства». Его сотрудники производят подсыпку песка в создаваемых пляжных зонах. Отмечается, что место отдыха у воды уже пользуется популярностью.

Также производятся другие работы по благоустройству территории. Купаться в водоёме запрещено.