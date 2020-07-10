Токио, , 13:59 — REGNUM На американской авиабазе Мисава, расположенной в северной префектуре Аомори, были выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, все новые заразившиеся прибыли на авиабазу на самолете, прибывшем 6 июля из США.

При этом их количество не указывается, однако отмечается, что они не покидали территорию военного объекта после прибытия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что на авиабазе Мисава были выявлен первые заразившиеся SARS-CoV-2, а позднее, на данной неделе — что новые случаи заражения коронавирусом были также зафиксированы на территории двух военных баз корпуса морской пехоты США, расположенных на юге Японии.