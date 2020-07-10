Рим, 10 июля 2020, 13:54 — REGNUM Правительство Италии скорее всего продлит после 31 июля режим ЧС, который был введен в связи с распространением коронавируса. Об этом 10 июля заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в Facebook.
По его словам, продление режима ЧС позволяет принять необходимые меры, в том числе карантинные, в случае критических ситуаций в определенных зонах.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии ввели режим ЧС в стране 31 января.
Отметим, что Италия входит в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы наряду с Испанией, Британией и Францией.
В стране, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено 242 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались почти 35 тыс. человек.
Читайте также: Коронавирус в мире: борьба изо всех сил — все новости