Тверь, , 13:53 — REGNUM В Тверской области 10 июля подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выздоровели 95 человек. Всего 3231 человек выздоровел после коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 124 тыс. 973, в том числе за последние сутки их проведено 1211.

Всего регионе подтвержден 4001 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 676 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 94 человека с подтвержденными тестами скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.